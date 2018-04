Fca, Marchionne: primo trimestre ok, ora obiettivo zero debito

Roma, 26 apr. - Il primo trimestre dell'anno per Fca è stato "in linea con le nostre aspettative" e il gruppo "conferma i target del 2018 per tutti gli aspetti, incluso l'azzeramento del debito". Lo ha affermato l'amministratore delegato Sergio Marchionne in una conference call con gli analisti finanziari. "Sono incoraggiato - ha sottolineato Marchionne - dalla dimensione della riduzione del debito".

"Continuiamo - ha aggiunto il numero uno di Fiat Chrysler - a lavorare diligentemente sul nuovo piano industriale, che sarà presentato il primo giugno".