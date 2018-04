Governo, Di Maio: vogliamo contratto al rialzo non al ribasso

Roma, 26 apr. - "Qui cerchiamo di mettere al centro le questioni, abbiamo il 32 per cento, non siamo autonomi ma stiamo cercando di portare a casa un buon contratto che sia al rialzo e non al ribasso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla formazione del governo.

"L'interrogativo è: ai cittadini interessa avere per i 10 milioni di poveri un redsito di cittadinanza che integri il loro fino alla soglia di povertà o che due forze politiche litighino per l'eternità? - chiede Di Maio - Ai pensionati interessa avere 1170 euro al mese o che le forze politiche continuino litigi, opposizioni e guerre? Questo è l'interrogativo".

"Noi vogliamo mettere al centro i bisogni delle persone senza pensare al tornaconto di partito, senza pensare al tornaconto del Movimento: per noi il M5s al governo è una novità assoluta, se si formerà questo govenro non sarà in continuità con il passato, vogliamo un contratto al rialzo non un compromesso al ribasso", ha concluso.