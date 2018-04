Di Maio: chiedo sforzo al Pd, non si fossilizzi su cose fatte

Roma, 26 apr. - "Chiedo uno sforzo al Pd: non si può chiedere al Movimento 5 stelle di cancellare le battaglie fatte; ho visto delle dichiarazioni in questi giorni, e non mi riferisco alla linea espressa dal segretario Martina". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, nella sua dichiarazione a conclusione dell'incontro della delegazione stellata con il presidente della Camera, Roberto Fico, nel quadro del mandato esplorativo conferito a quest'ultimo dal capo dello Stato per la verifica di una possibile maggioranza di governo.

"Non ci si può fossilizzare per partito preso - ha aggiunto - nella difesa di tutto quello che hanno fatto i governi in questi anni, dal voto del 4 marzo sono emerse delle richieste chiare".