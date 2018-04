General Motors: utili I trim. -60%, ma superiori alle attese

New York, 26 apr. - Crollo degli utili per General Motors nel primo trimestre del 2018, a causa dei pesanti costi della ristrutturazione in Corea del Sud e della minore produzione negli Stati Uniti. Nel periodo tra gennaio e marzo, registrati utili per 1 miliardo di dollari, mentre un anno prima erano stati di 2,6 miliardi.

Al netto di voci straordinarie, GM ha registrato utili per azione pari a 1,43 dollari, in calo del 18% dall'anno precedente, ma superiori alle stime degli analisti, pari a 1,24 dollari per titolo. I ricavi sono scesi del 3% a 36,1 miliardi, ma le attese erano per 34,6 miliardi.