Roma, 26 apr. - "Se si torna al voto M5S ne esce rafforzato, io sono convinto sia così, oppure possiamo provare a capitalizzare questo 32 per cento ora e metterci a lavorare per il paese, non so come andrà, noi ce la metteremo tutta". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla formazione del governo.