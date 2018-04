Commissione Ue: migliorare copertura vaccinale e lotta... -2

Bruxelles, 26 apr. - "Ogni anno - ha ricordato la Commissione in una nota - i vaccini salvano tra 1 e 3 milioni di vite in tutto il mondo e secondo l'Organizzazione mondiale della sanità nei prossimi dieci anni ne salveranno altri 25 milioni. Eppure, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cepcm), a causa dell'insufficiente copertura vaccinale numerosi paesi dell'Ue si trovano ad affrontare focolai di morbillo senza precedenti e una ricomparsa di altre malattie a prevenzione vaccinale, che causano ancora la morte di bambini e adulti nell'Unione".

Secondo i dati più recenti del Cepcm, in una serie di paesi europei i casi di morbillo continuano ad aumentare. Nel periodo tra il 1° marzo 2017 e il 28 febbraio 2018 sono stati segnalati, attraverso il sistema europeo di sorveglianza, 14.813 casi di morbillo (e l'Italia, com'è noto, è il paese più colpito dopo la Romania). Tra questi casi, l'86% dei soggetti non era stato vaccinato. Il Cepcm stima, inoltre, che ogni anno almeno 40.000 persone muoiano di influenza, in parte a causa della bassa copertura vaccinale.

"La vaccinazione - ha sottolineato Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, presentando la proposta oggi a Bruxelles - è una delle misure di sanità pubblica più potenti ed efficienti in termini di costi sviluppate nel XX secolo. Da medico - ha osservato - trovo desolante assistere alla morte di bambini a causa della scarsa diffusione o della carenza di vaccini o dalla riluttanza nei loro confronti". Inoltre, ha aggiunto, "le malattie infettive non restano confinate entro le frontiere nazionali: la carenza di immunizzazione in uno Stato membro mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini in tutta l'Ue. La cooperazione in questo settore è nell'interesse di tutti: proteggiamo i nostri figli, vacciniamoli!", ha concluso Andriukaitis.