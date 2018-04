Di Maio: non faremo interesse di partito come la Lega

Roma, 26 apr. - "Potevamo fare l'interesse di partito, ma non abbiamo pensato all'interesse del Movimento. Potevamo fare come la Lega, scegliere di stare lontano dall'esperienza di governo e continuare a dire che le cose vanno male ma non vedo l'ora di mettermi al lavoro sui temi della povertà relativa, del precariato, delle pensioni, delle tasse per le imprese". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al termine dell'incontro della delegazione del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico.