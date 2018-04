Rcs, Cairo: noi non siamo per i robot giornalisti

Milano, 26 apr. - "Noi non siamo per lo 'Stats Monkey', non siamo per questo tipo di robot". Lo ha affermato il presidente e Ad di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, riferendosi al robot giornalista messo a punto dalla Infolab (il laboratorio di intelligenza artificiale della Northwestern University) in grado di simulare un cronista di baseball.

"Non ci piace tutto quello che è intelligenza artificiale applicata ai giornali. Magari in molte altre attività può starci, ma non per il giornalismo. Non per lavori che richiedono un'intelligenza creativa come quello dei giornalisti. Sono loro che devono fare i giornali", ha dichiarato Cairo durante l'assemblea di bilancio di Rcs Mediagroup.