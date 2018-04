Commissione Ue: migliorare copertura vaccinale e lotta ai no-vax

Bruxelles, 26 apr. - La Commissione europea ha pubblicato oggi a Bruxelles una proposta di raccomandazione sulla questione dei vaccini. La proposta mira a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro le malattie che possono essere prevenute con i vaccini, migliorare la copertura vaccinale in tutto il territorio dell'Unione, e lottare contro la disinformazione sugli effetti delle vaccinazioni e la riluttanza di una parte dell'opinione pubblica nei loro confronti.

La proposta (una "Raccomandazione" che dovrebbe essere approvata dal Consiglio Ue entro la fine del 2018) riguarda 20 azioni da intraprendere, tra cui lo sviluppo e attuazione di piani di vaccinazione nazionali e/o regionali entro il 2020, compreso un obiettivo di copertura vaccinale di almeno il 95% per il morbillo; l'introduzione di controlli di routine dello stato vaccinale e opportunità periodiche di vaccinazione, ad esempio nelle scuole e sui posti di lavoro; una tessera delle vaccinazioni comune che possa essere condivisa elettronicamente tra i paesi; l'istituzione di un portale europeo di informazione sulle vaccinazioni entro il 2019 che fornisca dati obiettivi, trasparenti e aggiornati in merito ai vantaggi e alla sicurezza dei vaccini; lo sviluppo di un archivio virtuale di dati dell'Ue con informazioni sulle scorte e sui fabbisogni di vaccini, per facilitare lo scambio di informazioni sulla disponibilità o eventuali carenze di vaccini essenziali.

Altre azioni prevedono, per tutti gli operatori sanitari, la formazione necessaria a somministrare le vaccinazioni con sicurezza e a gestire atteggiamenti esitanti; la convocazione di una "coalizione per la vaccinazione" che riunisca le associazioni europee di operatori sanitari e di studenti e si impegni a fornire al pubblico informazioni precise, a sfatare i miti e a scambiare le migliori pratiche; l'istituzione di un sistema europeo di condivisione delle informazioni per elaborare un programma base di vaccinazione dell'Ue entro il 2020, con una indicazione dei dosaggi e delle età comuni per tutti i paesi Ue; il rafforzamento dei partenariati e della collaborazione in materia di vaccinazione con i partner internazionali.

La raccomandazione prevede che ogni tre anni la Commissione riferisca in merito ai progressi nella sua attuazione della raccomandazione. La Commissione elaborerà inoltre una relazione dal titolo "Lo stato della fiducia nei vaccini nell'Ue" per monitorare gli atteggiamenti nell''opinione pubblica. (Segue)