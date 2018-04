Hera, ok da assemblea a bilancio e dividendo a 9,5 cent.

Roma, 26 apr. - Via libera dall'assemblea dei soci di Hera al bilancio di esercizio 2017 e alla distribuzione di un dividendo in crescita a 9,5 centesimi. È stata confermata la nomina a consigliere di Alessandro Melcarne, già cooptato nella seduta dell'8 novembre 2017.

"Si riconferma quindi - spiega Hera - una forte attenzione alla creazione di valore per gli azionisti, come indicato nel recente Piano industriale che prevede una politica dei dividendi in crescita rispetto al trend storico, con un ulteriore incremento previsto a 10 centesimi per azione nel 2018 e 2019, per poi arrivare fino ai 10,5 centesimi negli anni 2020 e 2021".