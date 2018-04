Bce conferma tassi a zero e lascia la porta aperta a proroga Qe

Roma, 26 apr. - Tassi di interesse sempre inchiodati ai minimi storici nell'area euro, dove la Bce ha confermato tutti i livelli di riferimento sul costo del danaro. Il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento resta quindi a zero, il tasso sulle operazioni marginali allo 0,25% e il tasso sui depositi parcheggiati dalle banche commerciali presso la stessa istituzione resta al meno 0,40%.

Contestualmente la Bce ha confermato fino a settembre l'attuale programma di acquisti di titoli, il quantitative easing che sta andando avanti al ritmo di 30 miliardi di euro al mese. Ha lasciato aperta la possibilità di una proroga q questa manovra "se necessario" a favorire un ritorno dell'inflazione ai valori obiettivo. Infine ha anche confermato le indicazioni prospettiche sui tassi di interesse: resteranno ai livelli attuali ben oltre la fine dei acquisti netti sul Qe.

Le decisioni sono in linea con le attese, ora l'attenzione si sposta sulla conferenza stampa esplicativa del presidente Mario Draghi, in particolare si cercherà di capire come l'istituzione valuti i segnali di rallentmento dell'economista giunti sul primo trimestre e se questa moderazione possa influire sulle sue future decisioni di politica monetaria.