Fedriga: per governo tutto parta da centrodestra per rispetto voto

San Daniele (Ud), 26 apr. - "Tutto deve partire dal centrodestra per rispettare il voto popolare. Se la situazione non la risolviamo prima e bisogna andare in Parlamento, siamo pronti a provare anche quella strada". Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito all'iter per la formazione dell'esecutivo.

"Abbiamo molta fiducia nel presidente della Repubblica", ha specificato Fedriga, precisando che il governo del presidente è "l'ipotesi che ci piace di meno". "La Lega ha dimostrato responsabilità, facendo anche di più di quanto ci si potesse aspettare. Ora non bisogna mettere veti ma parlare di programmi", ha concluso.