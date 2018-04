Gedi: lascia Monica Mondardini, Laura Cioli nuovo ad -2

Roma, 26 apr. - "Dopo nove anni - ha dichiarato - ho deciso che fosse venuto il momento di passare la gestione del gruppo Gedi ad un nuovo amministratore delegato. Resto coinvolta nel futuro di Gedi nella mia qualità di amministratore delegato di Cir e consigliere della società".

"Sono stati anni molto impegnativi, per le sfide che il settore ha affrontato - ha aggiunto - e dovrà continuare ad affrontare. Gedi ha saputo anticipare le evoluzioni e reagire nel modo più opportuno: è l'unico gruppo che ha registrato sempre risultati economici positivi, dal 2008 al 2016 ha azzerato il proprio debito, che ammontava allora a 280 milioni di euro, ha investito nel digitale, in cui è pioniere e leader, ha realizzato la prima grande operazione di aggregazione editoriale nell'ultimo decennio".

A questo punto il Presidente Marco De Benedetti, ha preso la parola, anche per conto dell`azionista di controllo: "ringrazio Monica Mondardini per l`eccellente lavoro svolto in questi lunghi anni, ricchi di successi e risultati, ottenuti nonostante un contesto di mercato estremamente difficile".

"Proporrò al Consiglio - ha aggiunto - che a breve si riunirà, di nominarla vicepresidente insieme a John Elkann. Proporrò inoltre come amministratore delegato di Gedi Laura Cioli, che avrà nella mia persona e in tutto il Consiglio di amministrazione il supporto necessario per svolgere nel migliore dei modi il suo incarico".