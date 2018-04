Cuore Domani: complimenti a Musumeci per intervento Napolitano

Roma, 26 apr. - "Il presidente, il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico della Fondazione Cuore Domani Sicch Research Onlus esprimono la più ferma condanna per i vergognosi attacchi a Napolitano sul web. Si rallegrano e congratulano, invece, con Francesco Musumeci, presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (Sicch), e con tutto il suo staff per il buon esito dell'intervento cardiochirurgico effettuato in condizioni di emergenza sul presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano". Lo afferma in una nota Alessandro Parolari, presidente della Fondazione Cuore Domani - Sicch ( Società Italiana di Chirurgia Cardiaca) Research Onlus.

"Una tipologia d'operazione estremamente delicata - prosegue - eseguita su un paziente di 93 anni di età: un'ulteriore testimonianza di come le possibilità di cura nel campo delle malattie cardiovascolari, anche in età avanzata, sono giorno dopo giorno sempre più praticabili ed efficaci. E la Fondazione Cuore Domani è in prima linea proprio in questo: studiare, prevenire e curare le patologie cardiovascolari della popolazione anziana italiana, per poter garantire standard di cura sempre più elevati".