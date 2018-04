Bergamini (Fi): rischi terrorismo per Italia, no governo Pd-M5s

Roma, 26 apr. - "Siamo grati al lavoro della nostra intelligence che oggi ha portato all'arresto dell'immigrato del Gambia accusato di terrorismo. Siamo proprio curiosi di sapere, davanti all'evidenza di chi progetta di lanciarsi con un'auto sulla folla, chi continuerà a negare che con gli sbarchi importiamo anche terroristi". Lo afferma in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.

"Mentre la Francia applica la politica del rigore e 'chiude' le frontiere - aggiunge - l'Italia in soli due giorni ha già accolto 1400 immigrati e tra di loro chissà quanti potenziali terroristi. Mai come in questo periodo, si stanno moltiplicando i fattori legati alla sicurezza nazionale che evidenziano come l'Italia sia sempre più esposta alla minaccia del terrorismo fondamentalista. Soltanto la coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni è in grado di mettere un punto alle politiche di accoglienza che un governo Pd-5stelle rafforzerebbe danneggiando il Paese".