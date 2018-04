Usa: arrestato serial killer in California ricercato da 40 anni

New York, 26 apr. - Dopo oltre 40 anni, è stato catturato negli Stati Uniti il 'Golden State killer', l'uomo accusato di 12 omicidi, 50 stupri e 120 rapine commessi tra gli anni '70 e '80 in California. Si tratta di un ex poliziotto di 72 anni, Joseph James DeAngelo, portato via dalla sua casa nei sobborghi di Sacramento.

Ieri, le autorità della California hanno confermato che il Dna dell'uomo arrestato corrisponde a quello prelevato in diverse scene del crimine. Il caso è stato risolto grazie al rinnovato interesse portato anche dalla pubblicazione di un libro scritto da Michelle McNamara.