Armenia, parlamento eleggerà il nuovo premier il 1 maggio

Erevan, 26 apr. - Il nuovo premier dell'Armenia sarà eletto il prossimo 1 maggio. "Il 1 maggio, il parlamento terrà una riunione speciale per eleggere il nuovo premier", ha annunciato oggi il presidente del parlamento, Ara Babloyan. Lunedì scorso si è dimesso Serzh Sargsyan, l'ex presidente eletto premier il 17 aprile scorso, a fronte delle proteste di piazza organizzate dal leader dell'opposizione, Nikol Pashinyan, contro il primo ministro e il suo partito repubblicano.

In una manifestazione tenuta ieri sera a Erevan, Pashinyan ha ammonito il partito repubblicano a non presentare un proprio candidato, perchè "il popolo circonderebbe immediatamente il parlamento", ma un "candidato del popolo".

La coalizione di opposizione Yelk ha fatto sapere che voterà per Pashinyan. Tuttavia un parlamentare dell'opposizione, Edmon Marukyan, ha ammesso che al leader delle proteste mancherebbero 13 voti per essere eletto. Un candidato ha bisogno di 53 voti per diventare premier.