E-cig, La Via: Ue riconosca efficace strumento contro il tabacco

Roma, 26 apr. - "Le sigarette elettroniche sono una delle innovazioni più importanti dell'ultimo decennio nella lotta al tabacco. L'uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come alternativa al fumo di sigaretta convenzionale e con molti che riescono a smettere completamente". Lo afferma su "The Parlament Magazine" il membro del comitato per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo Giovanni La Via che chiede alla Commissione europea l'adozione di una normativa che incoraggi il suo sviluppo.

"Tenendo in considerazione le incoraggianti prove scientifiche - aggiunge -, la normativa europea deve riconoscere che le elettroniche ci forniscono un'opportunità di salute pubblica imperdibile. Un approccio conservatore alla politica di salute pubblica, che ignora il crescente consenso all'interno della comunità scientifica, non risolve il problema del fumo e delle malattie correlate. Fidiamoci della scienza. È tempo che la Commissione Europea adotti un approccio proattivo al fardello del fumo e si ponga con una mentalità più aperta rispetto alle sigarette elettroniche. Integrando il principio dell'innovazione nella politica della salute pubblica, abbiamo l'opportunità di compiere progressi significativi nella lotta al fumo".

Del resto, aggiunge il professor Riccardo Polosa, dell'Università degli Studi di Catania, "analizzando le prove scientifiche, i professionisti della salute e i decisori che definiscono le politiche di salute pubblica dovrebbero riconoscere il ruolo che le elettroniche svolgono nell'aiutare i fumatori a smettere e dovrebbero lavorare per combattere la disinformazione diffusa".