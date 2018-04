Confindustria Padova: sostenibilità spinge la crescita -2

Padova, 26 apr. - Come gestire al meglio e in modo sostenibile le attività di impresa di fronte alle profonde trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche? Quali gli strumenti organizzativi e i modelli di business propri delle imprese green, virtuose e sane, capaci di declinare i principi della responsabilità sociale e dell'innovazione, anche in vista dell'obbligo di redazione del bilancio integrato? Sono i temi che saranno approfonditi nel corso di quattro incontri con casi di successo e modelli di riferimento in programma da oggi, giovedì 26 aprile al 5 luglio nella sede di Confindustria Padova accompagnati dai docenti di Ca' Foscari Chiara Mio, Alberto Brugnoli, Marco Fasan e rivolti alle Pmi, per ridefinire i confini dell'imprenditorialità del futuro a partire dai concetti di sostenibilità, responsabilità sociale, osmosi con il territorio e creazione di valore condiviso.

"L'80% della ricchezza è creata dalle imprese private, il che genera un legame strettissimo tra l'impresa e il contesto in cui opera - ha sottolineato Maria Letizia Thiene, delegata di territorio Confindustria Padova Ovest-Colli -. La sostenibilità è ineludibile e comporta un cambio di visione, lavorare su un differente modello di sviluppo che alla sostenibilità e all'innovazione coniughi la responsabilità".