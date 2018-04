Confindustria Padova: sostenibilità spinge la crescita

Padova, 26 apr. - Sostenibilità e innovazione come fattori decisivi per la crescita, per un'economia più circolare, più efficiente nell'uso delle risorse, più inclusiva. Da macro obiettivi dell'Agenda Ue 2030 per lo sviluppo sostenibile a pratiche concrete nelle imprese, fatte di scelte di governance, nuovi modelli di business, formazione, attenzione alla persona e quindi al welfare, trasparenza, riduzione dell'impatto ambientale. Perché il cambiamento tracciato da Impresa 4.0 si accompagni ad una crescita responsabile nel lungo termine, che riduca le disuguaglianze e alimenti la coesione sociale.

C'è questa convinzione alla base del progetto formativo "L'innovazione strategica sociale per uno sviluppo imprenditoriale sostenibile" promosso dalla Delegazione Confindustria Padova Ovest-Colli in collaborazione con Niuko, società di formazione di Confindustria Padova e Confindustria Vicenza e Università Ca' Foscari, con il sostegno di Banca dei Colli Euganei di Lozzo Atestino. Un percorso rivolto agli imprenditori del territorio per accompagnarli nel ruolo sociale dell'impresa e rinsaldare quel "patto di territorio" minato dagli effetti della crisi finanziaria, economica e di valori. (segue)