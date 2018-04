Fedriga: strano se governo lo facessero i secondi e i terzi

San Daniele Friuli, 26 apr. - Per Massimiliano Fedriga (Lega), candidato presidente del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, "sarebbe incredibile se Salvini fosse escluso" dal governo del Paese. "Sarebbe strano se a fare il Governo fossero i secondi e i terzi e non i primi", ha aggiunto Fedriga a margine di un incontro elettorale a San Daniele del Friuli (Ud), alla presenza di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani.

"Abbiamo molta fiducia nel presidente della Repubblica, ci sarà senso di responsabilità, noi siamo ottimisti", ha concluso Fedriga, dicendo di augurarsi che "venga rispettato il voto popolare".