Governo, Martina: Pd può fare prezioso lavoro unitario

Roma, 26 apr. - "Io sono convinto che il Pd possa fare un prezioso lavoro unitario. Ci credo e mi impegno per questo. Ho grande rispetto per tutte le posizioni e so che possiamo trovare una sintesi. Se siamo arrivati qui è perché altri hanno fallito. Siamo una comunità politica che sa confrontarsi e prendere insieme la giusta via nell'interesse dell'Italia". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla formazione del governo.