Divieto di viaggio, Trump vicino a vittoria alla Corte Suprema

New York, 26 apr. - La Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe pronta ad approvare la versione modificata del divieto di viaggio imposto dal presidente Donald Trump ai cittadini di Paesi in gran parte a maggioranza musulmana e, per questo, definito dai critici un 'Muslim ban', un divieto per i musulmani. È quanto emerge dall'audizione di ieri in tribunale sul caso Trump V. Hawaii, secondo il resoconto di New York Times e Scotusblog, un blog dedicato al lavoro della Corte Suprema.

Dopo oltre un'ora di dibattito, la maggioranza dei nove giudici è apparsa favorevole al governo e alla terza versione del divieto imposto per motivi di sicurezza nazionale nello scorso settembre, dopo la bocciatura nei tribunali inferiori delle prime due versioni; la Corte Suprema aveva però consentito l'applicazione di una parte del secondo divieto.

L'attuale divieto riguardava inizialmente otto nazioni, ovvero Iran, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Ciad, Venezuela e Corea del Nord, di cui sei a maggioranza musulmana; il Ciad è stato recentemente eliminato dalla lista. I dettagli delle restrizioni variano, ma, in generale, il divieto impedisce ai cittadini di questi Paesi di emigrare negli Stati Uniti e a molti viene impedito anche di andarci solo in vacanza. La decisione della Corte Suprema è attesa per giugno.