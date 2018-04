Ue, Commissione: viccini funzionano, rafforzare campagna -2

Roma, 26 apr. - La Commissione propone ai 28 stati membri di adottare 20 misure, tra cui l'istituzione di programmi di vaccinazione entro il 2020 che includano un obiettivo di copertura del vaccino almeno al 95% per il morbillo. L'esecutivo europeo propone inoltre di organizzare controlli di routine per tutta la vita, a scuola ma anche sul posto di lavoro, e di studiare la possibilità di creare una tessera di vaccinazione elettronica paneuropea. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Francia, Grecia e Italia in particolare hanno visto aumentare il numero di casi di morbillo a febbraio.

Nell'arco di dodici mesi tra marzo 2017 e marzo 2018, nell'Ue sono stati segnalati 14.813 casi di morbillo e nell'86% di questi casi, la persona non era stata vaccinata. Negli ultimi due anni, più di 50 persone sono morte di morbillo, ha riferito la Commissione.