Ue, Commissione: viccini funzionano, rafforzare campagna

Roma, 26 apr. - La Commissione europea ha deplorato oggi i crescenti timori di parte della popolazione dell'Ue sui vacicni ed ha chiesto una migliore cooperazione tra i 28 Paesi membri per accelerare le campagne di vaccinazione. Diversi paesi dell'Ue stanno affrontando "epidemie di morbillo senza precedenti" e la ripresa di malattie prevenibili, ha sottolineato l'esecutivo dell'Ue, che ha invitato gli Stati membri a impegnarsi, attraverso una dichiarazione politica non vincolante, a migliorare il tasso di vaccinazione.

"È scoraggiante vedere i bambini morire a causa della bassa aderenza, della riluttanza ai vaccini o della carenza di vaccini", ha affermato il Commissario per la Salute Vytenis Andriukaitis. "I vaccini funzionano, è così semplice, non è una questione di opinione, è un dato di fatto, proprio come la Terra che ruota intorno al sole", ha detto il commissario, medico di formazione, durante una conferenza stampa a Bruxelles.

(fonte afp)(Segue)