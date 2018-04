Covello (Pd): no a Pd sottomesso a grillini

Roma, 26 apr. - "Il Pd anche nelle realtà dove il 'para grillismo' era prevalente come in Puglia ha avuto risultati pessimi. Quindi basta strumentalizzare Matteo Renzi. Il Pd è e rimane un partito importantissimo per la democrazia di questo Paese e la sua prospettiva non può essere la sua 'subordinazione' ai pentastellati a prescindere e a dispetto della propria base. Abbiamo rispetto del Capo dello Stato e delle sue prerogative e invito il collega Ginefra a rimanere nel merito della complessità della situazione ed evitare dichiarazioni strumentali". Lo afferma Stefania Covello, parlamentare Pd.