Def, Padoan: rapporto deficit-Pil a 2,3% nel 2017 -2

Roma, 26 apr. - "E' importante sottolineare questo - ha detto Padoan - per due aspetti: primo perché gli interventi a favore del sistema bancario sono interventi che impattano sul deficit e anche sul debito ma sono misure una tantum e quindi non ripetute non impattano sulle grandezze strutturali e di conseguenza non impattano sul rispetto dei parametri del patto di stabilità; due perché se prendiamo in considerazione l'1,9% notiamo che rispetto alle previsioni della nota di aggiornamento c'è un miglioramento delle performance della finanza pubblica dovuta ad una accurata gestione che però nulla ha tolto allo stimolo alla crescita", ha proseguito il ministro ricordando il "motto del sentiero stretto".