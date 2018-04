Milano, 26 apr. - "La situazione politica non so quanto faccia male al Paese, perché ci sono nazioni che sono andate avanti mesi anche senza un governo". Lo ha rilevato il presidente e Ad di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo, in occasione dell'assemblea di bilancio di Rcs. "Sono situazioni - ha poi aggiunto - che fanno bene ai giornali, perché c'è molto dibattito, molta dialettica".