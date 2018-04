Governo, Tridico: convergenza tra Pd e M5s è possibile

Roma, 26 apr. - "Nel momento in cui si inizia una contrattazione, una negoziazione politica io esco di scena perché non sono un politico e perché non è il mio ruolo". Puntualizza così il suo ruolo il professor Pasquale Tridico, ministro designato al welfare in un ipotetico governo Di Maio, a Radio 24 nel corso di 24Mattino.

"Giustamente spetta ai capi designati, a Martina da una parte e a Luigi Di Maio dall'altro, sono loro che andranno a negoziare quello che c'è da negoziare", continua Tridico, che sui programmi si dice fiducioso: "Si parte da due programmi diversi, però sinceramente se c'è l'intenzione e la volontà di pensare a una convergenza, questa ci può essere".

Tridico si è soffermato soprattutto sulle politiche di investimenti per il Sud - dove, dice, "i centri dell'impiego non creano lavoro" - e sulla riforma del lavoro.