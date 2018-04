Sigarette Elettroniche: ADNS entra in ANAFE Confindustria

Roma, 26 apr. - ADNS, una delle più importanti realtà europee di commercio all`ingrosso nel settore delle sigarette elettroniche, entra in Anafe, l`Associazione Nazionale Fumo Elettronico aderente a Confindustria.

Ad annunciarlo è Damien Rousseau, rappresentante legale della società, che dichiara: "Anafe è senza dubbio l`associazione con la maggior autorevolezza nel panorama italiano. Abbiamo deciso di aderirvi per contribuire all`evoluzione del mercato, in uno spirito di piena collaborazione con gli stakeholder di riferimento e tutti gli altri protagonisti del settore. In quanto distributori, siamo convinti della necessità di promuovere le best practice già in atto e rendere più semplice e performante il lavoro di tutti, a cominciare dai negozi di rivendita al dettaglio". Specializzata nella vendita di hardware e liquidi per sigarette elettroniche, ADNS è presente sul mercato fin dal 2013. Con più di 50 collaboratori e un team di lavoro composto da professionisti di diverse nazionalità, l`azienda è capace di adattarsi alle esigenze dei diversi Paesi, tra cui anche l`Italia.

"Siamo molto soddisfatti dell`ingresso di ADNS" ha detto il Presidente di Anafe, Umberto Roccatti che ha aggiunto: "Anafe si conferma punto di riferimento per le imprese del settore. Insieme continueremo a portare avanti il nostro impegno a tutela di un comparto importante non solo dal punto di vista economico e occupazionale, ma soprattutto per la tutela della salute e la riduzione del rischio".