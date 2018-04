Milano, 26 apr. - Non è un tema attualmente all'ordine del giorno l'eventuale fusione tra Rcs Mediagroup e Cairo Communication. Lo ha sottolineato il patron dei due gruppi, Urbani Cairo, durante l'assemblea di bilancio di Rcs, di cui è presidente e Ad. "La fusione non è in questo momento all'ordine del giorno. In generale non stiamo ragionando su questo tema, anche perché non vediamo al momento grande beneficio da una fusione. Però possiamo sempre ripensarci", ha affermato Cairo.