Gentiloni: dati del Def spiegano mancanza turbolenze sui mercati

Roma, 26 apr. - I risultati dell'economia italiana certificati nel Documento di Economia e Finanza "spiegano anche il fatto che molti si domandano come sia possibile che nonostante l'incertezza sugli scenari politici non abbiamo avuto turbolenze nei mercati in queste settimane". Lo ha affermato il capo del governo, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa a palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei ministri.

"E siccome non facciamo i profeti di sventura - ha aggiunto - siamo molto contenti che non ci siano state e non ci siano turbolenze nei nostri mercati. Se guardiamo allo spread, guardiamo all'andamento della Borsa italiana vediamo che ciò che il Def fotografa è un elemento di rassicurazione per gli investitori, per l'economia italiana".