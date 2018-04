Governo, Bernini: Italia non può restare appesa a divisioni Pd

Roma, 26 apr. - "Il Paese non può restare appeso alle divisioni interne del Pd e alle decisioni della sua direzione che si riunirà tra ben sette giorni. Tantomeno può dipendere dai trasformismi e dalla politica dei due forni per cui una o l'altra forza politica pari sono purché a dirigere l'orchestra sia il M5S". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Restiamo convinti più che mai - prosegue - che è necessario e urgente formare in Parlamento un governo basato sul centrodestra, premiato dagli elettori come prima coalizione. Altre soluzioni, su cui in queste ore si esercitano alcune forze politiche, sono di corto respiro, abborracciate e inaccettabili sul piano democratico".