Milano, domani Majorino inaugura ufficio nel quartiere Corvetto

Milano, 26 apr. - Domani, venerdì 27 aprile alle 16, in via Nicolò Barabino 8, l'assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino inaugurerà il suo nuovo ufficio al Corvetto, dove sposterà parte delle sue attività per alcuni giorni alla settimana. L'inaugurazione è aperta ai cittadini, alle associazioni e a tutte le realtà che operano nel quartiere.

Nel complessivo momento di sviluppo del capoluogo lombardo, il quartiere del Corvetto resta una delle zone più difficili di Milano, un luogo dove simbolicamente si sommano molte delle problematiche che perdurano, sia sul piano sociale sia su quello economico. Per questo la scelta di Majorino assume un particolare significato, anche all'interno della giunta Sala,che in corso d'opera sta assumendo una fisionomia sempre più ampia e articolata.