Ue propone codice condotta e rete verificatori anti fake news

Roma, 26 apr. - Un codice di condotta, una rete di verificatori eurpei, una puiattaform a sulla disinformaizone: quest e altre iniziative sono parte delle proposte della Commissione europea sulla lotta alle fake news. Per contrastare la disinformazione online, recita un comubnicato, l'esecutivo comunitario propone diverse misure che puntano anche ad incentivare il giornalismo di qualità e promuovere l'alfabetizzazione mediatica.

Le recenti rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica hanno dimostrato con estrema chiarezza come i dati personali possano essere sfruttati in contesti elettorali e giungono al momento opportuno per ricordarci che occorre intervenire con maggiore decisione per garantire processi democratici solidi. Oggi la Commissione europea sta compiendo passi avanti nella lotta contro la disinformazione per garantire la protezione dei valori e della sicurezza europei.

"La disinformazione come strumento di influenza politica non è una novità - ha avvertito Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione responsabile per il Mercato unico digitale -. Le nuove tecnologie, in particolare quelle digitali, ne hanno ampliato la risonanza attraverso la rete per minare la nostra democrazia e la nostra società. Poiché la fiducia online è facile da distruggere e difficile da ricostruire, l'industria deve collaborare con noi in questo ambito. Le piattaforme online hanno un ruolo importante nel contrastare le campagne di disinformazione organizzate da persone e paesi che intendono indebolire la nostra democrazia".(Segue)