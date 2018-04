Torino tra le province con più morti sul lavoro

Torino, 26 apr. - Con 31 morti nel 2017 Torino è tra le prime cinque province più colpite dagli incidenti sul lavoro. In Italia nel 2017 hanno perso la vita 1029 lavoratori. Lo sottolinea la Cisl che domani a Torino in vista della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro l'INAS, del 28 aprile, esporrà, di fronte alla propria sede di via Madama Cristina 50, una installazione temporanea in memoria delle vittime. "Il tema della sicurezza sul lavoro - spiegano le responsabili regionale e territoriale di Inas Cisl, Donatella Piazzale e Mimma Cetani - è argomento di fondamentale importanza per la Cisl e l'Inas, impegnate da sempre nella sensibilizzazione dei delegati sindacali che operano nelle diverse unità produttive di tutto il territorio. È sempre più importante creare una rete efficace tra operatori, delegati e patronato per svolgere un'azione di tutela e costruire un rapporto fiduciario con i lavoratori e le loro famiglie" .