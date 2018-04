Spagna: 5 migranti morti al largo del Marocco, 54 soccorsi -2

Madrid, 26 apr. - Oggi i soccorritori stanno cercando altre due imbarcazioni nel Mare di Alboran, tra il Marocco e la costa spagnola, con a bordo 107 persone. Tuttavia le cattive condizioni meteo hanno impedito il ricorso agli elicotteri.

Stando ai dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), nel 2017 sono arrivati via mare in Spagna oltre 22.400 migranti, quasi il triplo rispetto al 2016; circa 223 persone sono morte in mare.

Dall'inizio del 2018 sono almeno 3.778 i migranti arrivati in Spagna, e oltre 180 quelli che hanno perso la vita nella traversata.