Gentiloni: economia, il prossimo governo non cambi strada

Roma, 26 apr. - E' "fondamentale che la strada che abbiamo intrapreso non si interrompa e che su questo percorso il prossimo governo prosegua il cammino intrapreso": lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, commentando in conferenza stampa a palazzo Chigi il Documento di economia e finanza approvato oggi in Consiglio dei ministri.

"E' indispensabile - ha aggiunto - come è indispensabile che questi buoni risultati si traducano in buoni risultati sul piano sociale, cioè che a buona economia corrisponda buona situazione sociale".