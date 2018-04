Gentiloni: il Def fotografa l'uscita dell'Italia dalla crisi

Roma, 26 apr. - Dal Documento di economia e finanza approvato oggi in Consiglio dei ministri "emerge un quadro positivo che riflette il lavoro fatto in questi anni. L'Italia è uscita finalmente dalla crisi economica più difficile dal dopoguerra". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine della seduta del governo.

Anche il debito, "cresciuto enormemente fra il 2007 e il 2014 - ha osservato - si è stabilizzato e comincia a scendere. Questi risultati sono il frutto del lavoro delle imprese, del lavoro italiano, del lavoro delle famiglie ma anche il frutto della coerenza nell'azione di governo nel corso della legislatura. Coerenza di cui è giusto dare atto al ministro Padoan e all'intero governo".

