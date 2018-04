Anpi: 25 aprile festa unitaria e partecipata, marginali divisioni

Roma, 26 apr. - "Il 25 aprile è stata una grande giornata, in tutta Italia. Festosa, unitaria, molto partecipata e, nel contempo, attraversata dalla piena consapevolezza dei rischi che corre oggi il nostro Paese, a cominciare dal ritorno di ideologie neofasciste e razziste". Lo sottolinea in una nota l'Anpi.

"Tutte le generazioni - prosegue - si sono ritrovate insieme per celebrare e rinnovare le ragioni della vita migliore: democratica, plurale, antifascista. Tutte le generazioni si sono ritrovate intorno al bene della Resistenza, alle sue risorse di coraggio, entusiasmo, forza di libertà, alla sua inesauribile capacità di legare memoria e futuro. Le cittadine e i cittadini hanno compreso e comprendono bene il senso di questa straordinaria manifestazione di gioia e radici".

"Rileviamo, con rammarico, che certa stampa non ha voluto vedere tutto ciò, limitandosi a dar conto quasi esclusivamente - osserva l'associazione dei partigiani - di episodi soliti di divisione rumorosa e assolutamente marginale. Non smettiamo di confidare in un sussulto di curiosità e nello svolgimento del dovere di una informazione completa".

"Ringraziamo i Comitati provinciali e le Sezioni dell'Anpi che hanno confermato, in questa occasione, non solo grande passione e forte senso di appartenenza, ma anche spirito unitario nell'organizzazione di iniziative che hanno coinvolto le Istituzioni e tanta parte del mondo associazionistico e sindacale", conclude l'Anpi.