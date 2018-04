Eni avvia la seconda unità di produzione gas a Zohr in Egitto

Roma, 26 apr. - L'Eni ha avviato la seconda unità di produzione (T-1) del progetto Zohr in Egitto, "che porterà una capacità installata aggiuntiva di 400 milioni di piedi cubi stardard di gas al giorno (MMscfd), a soli quattro mesi dall'avvio della produzione". Lo comunica l'Eni, sottolineando che "Zohr avrà ora una capacità di 800 MMscfd, equivalenti a 150mila Boe (barili di petrolio equivalente) al giorno".

Le tappe di produzione, spiega la società, "prevedono il raggiungimento di 1,2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno (bcfd) entro maggio 2018, 2 bcfd entro il 2018 e il plateau di produzione di 2,7 bcfd nel 2019".

Il giacimento di Zohr, "la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, si trova al largo delle coste egiziane, nel blocco di Shorouk, a circa 190 chilometri a nord di Port Said. È stato scoperto ad agosto 2015, ha ottenuto l'approvazione per il Development Lease a febbraio 2016 e ha iniziato la produzione a dicembre 2017, con un time to market di 2,3 anni".