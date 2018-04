Euro poco mosso a 1,2182 dollari in attesa della Bce

Roma, 26 apr. - Euro poco mosso a 1,2182 dollari a metà seduta, in attesa degli esiti del Consiglio direttivo della Bce. Dall'istituzione non sono attese decisioni operative sulle leve della politica monetaria: sui tassi di interesse è prevista la riconferma a zero e sul piano di acquisti di titoli non si profilano variazioni sull'attuale scadenza di settembre. Nel frattempo le Borse europee segnano moderati rialzi.

La riunione del direttorio dovrebbe essere interlocutoria, ma non per questo non rilevante: è possibile che nella conferenza stampa esplicativa, il presidente Mario Draghi fornisca delle valutazioni sulla congiuntura economica, che potrebbero avere implicazioni sulle future decisioni di politica monetaria. Le comunicazioni sui tassi verranno diffuse alle 13 e 45, alle 14 e 30 Draghi incontrerà i giornalisti.