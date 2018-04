Settimana del Design, Global Blue: a Milano acquisti tax free +7%

Milano, 26 apr. - Milano capitale del fashion e, contemporaneamente, del design. La settimana del Salone del Mobile, infatti, è diventata un polo attrattivo a livello internazionale, così come confermato dai dati Global Blue, società attiva nei servizi di Tax Free Shopping, che evidenziano per i cinque giorni un Tax Free Shopping nel capoluogo lombardo in crescita del 7% rispetto allo scorso anno. In particolare, maggiormente performanti in termini di tassi di crescita per la spesa Tax Free, sono stati i primi due giorni.

Segno positivo - spiegano da Global Blue - anche per il valore dello scontrino medio che si attesta sui 1.104 euro, in aumento del 3% rispetto al valore calcolato nel corso della precedente edizione della Design Week.