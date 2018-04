Martina: direzione Pd il 3 maggio per decidere su M5s -2

Roma, 26 apr. - Il dibattito interno, per Martina, "va assolutamente rispettato perché è vero che siamo forze diverse. Questo non esclude la possibilità di riconoscere passi in avanti".

In direzione il Pd deciderà "come sappiamo fare, come partito e come unità se e come accedere a questo confronto, lo faremo con lo spirito di chi sa di dover fare una scelta collettiva. Siamo un partito, siamo una comunità, discutiamo e ci confrontiamo, deliberiamo e poi insieme lavoriamo. Quello che ci interessa è provare a dare una mano a questo Paese in una fase delicata e particolare della sua storia politica".