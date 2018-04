Fondazione Crt, 300 opportunità di occupazione ai più deboli

Torino, 26 apr. - Circa 300 nuovi percorsi lavorativi potranno essere creati in Piemonte e Valle d'Aosta con il progetto "Iniziativa Lavoro" di Fondazione CRT: un "acceleratore" dell'incontro tra domanda e offerta di occupazione, in grado di agevolare il contatto con le aziende da parte di donne, uomini e giovani alla ricerca di un impiego. Il bando, aperto sul sito www.fondazionecrt.it fino al prossimo 1° ottobre, con una prima scadenza il 15 maggio, si rivolge a enti e associazioni non profit costituiti in partenariato con aziende, centri per l'impiego, agenzie formative, agenzie accreditate dalla Regione per i servizi al lavoro. "Iniziativa Lavoro" favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro di tre categorie di persone: giovani con meno di 29 anni in cerca di primo impiego e con profili di qualificazione media e medio bassa; donne e uomini in condizione di disagio lavorativo, senza limiti di età né precedente occupazione, specie se non inclusi nella cassa integrazione o nella lista di mobilità; persone interessate a tornare a lavorare dopo periodi senza ricerca attiva. Sono 789 i percorsi di inserimento lavorativo già attivati in Piemonte e Valle d'Aosta da "Iniziativa Lavoro, altri 180 quelli in fase di attivazione: con i 300 previsti fino ad aprile 2019 si arriverà quindi a superare abbondantemente il migliaio di job opportunity. Su questo progetto la Fondazione CRT ha investito oltre 5,1 milioni di euro in 4 anni.