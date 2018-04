Media iraniani confermano arresto accademico anglo-iraniano

Roma, 26 apr. - Diversi media iraniani hanno confermato l'arresto in Iran di un accademico anglo-iraniano, Abbas Edalat.

Il Foreign Office britannico ain mattinata aveva chiesto alle autorità iraniane notizie di Edalat, cittadino anglo-iraniano attivista per la pace e professore di informatica presso l'Imperial College di Londra, che sarebbe stato arrestato il 15 aprile in Iran secondo quanto ha denunciato il gruppo per i dirtti umani Centre for Human Rights in Iran (CHRI), con sede a New York.

Secondo il CHRI Edalat è stato arrestato dai Guardiani della Rivoluzione e avrebbe rifiutato di pagare una cauzione sostenendo di essere innocente e di pretendere un rilascio senza condizioni.

Negli ultimi anni diversi cittadini anglo-iraniani sono stati arrestati. Il caso più significativo è quello di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, un funzionario della Thomson Reuters Foundation arrestato due anni fa e condannato a 5 anni per sedizione.