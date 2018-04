Trasporto aereo, Enav: operativo sistema comunicazioni Data-Link

Roma, 26 apr. - Enav, la società nazionale per il controllo e la gestione del traffico aereo, ha reso operativo su tutto lo spazio aereo italiano, al di sopra degli 8.700 metri, il sistema di telecomunicazioni Terra-Bordo-Terra in Data-Link.

Da oggi, infatti, sui centri di controllo d`Area dai quali Enav gestisce gli aeromobili in rotta, siano essi destinati al sorvolo dello spazio aereo italiano che in partenza e/o arrivo su un aeroporto nazionale, è possibile garantire lo scambio di dati (quali, ad esempio, autorizzazioni di rotta, di quota, di velocità, di prua) con un sistema digitale che automaticamente invia tutte le informazioni presenti sulla consolle del controllore del traffico aereo ad un display nella cabina dell`aereo e viceversa.

"Questo - si legge in una nota - è un sistema assolutamente innovativo per il controllo del traffico aereo, da sempre impostato sulle comunicazioni Terra-Bordo-Terra: ogni anno sullo spazio aereo italiano sono circa 30 milioni gli scambi verbali tra piloti e controllori di volo e gran parte di essi verranno da oggi effettuati via telematica (CPDLC - Controller Pilot Data-Link Communications). Questa nuova tecnica di comunicazione garantirà assoluta intellegibilità dei messaggi e un`interazione più fluida ed efficiente fra controllore e pilota al fine di mantenere alti livelli di safety e di performance operative anche in presenza di volumi di traffico in costante crescita".