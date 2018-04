Martina: siamo qui perché falliti 50 giorni di tentativi M5S-Lega

Roma, 26 apr. - "Ci interessa dare una mano in questa fase particolare", ha detto Maurizio Martina nella dichiarazione a Montecitorio dopo l'incontro della delegazione del Partito democratico con il presidente della Camera Roberto Fico nel quadro del mandato esplorativo conferito alla terza carica dello Stato.

"Se siamo arrivati fin qui - ha proseguito il reggente del Pd con riferimento alle precedenti trattative fra M5S e Lega - è perché per cinquanta giorni abbiamo assistito a un tentativo, a diversi tentativi che non hanno prodotto un esito utile. Facciamo questo lavoro con lo spirito di servizio che abbiamo sempre avuto per il Paese, nel solco degli indirizzi dati dal presidente Mattarella".

"Vogliamo ringraziare - ha concluso Martina - il presidente Fico per il lavoro fatto in questi giorni".