Martina: con M5s differenze, rispetto per dibattito interno

Roma, 26 apr. - Tra Pd e M5s "non nascondiamo difficoltà e differenze che animano il confronto, penso sia giusto dirlo per serietà. Abbiamo grande rispetto del dibattito aperto nei nostri movimenti, è vero che siamo forze diverse, con punti di vista anche molto differenti, questo non esclude il fatto che sono stati fatti passi in avanti". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al termine del secondo incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, che sta portando avanti il mandato esplorativo per verificare la possibilità di un accordo tra dem e M5s per formare il governo.