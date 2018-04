Martina: da M5s passi avanti importanti

Roma, 26 apr. - "Abbiamo portato a Fico le nostre valutazioni, riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti, in particolare rispetto alla richiesta fondamentale relativa alla necessità di chiudere definitivamente la fase di confronto e trattativa del M5s con il centrodestra e la Lega. Su questo sono arrivate parole importanti e definitive e questo è un fatto politico che registriamo". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al termine del secondo incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, che sta portando avanti il mandato esplorativo per verificare la possibilità di un accordo tra dem e M5s per formare il governo.